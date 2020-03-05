Adalar’a 60 elektrikli araç

Araçlardan 20’si 4 yolcu kapasiteli olurken, 40 araç da 13 yolcu taşıyabilecek. Araçlarda uygulanacak tarife UKOME kararıyla belirlenecek. Adalar’da ilk kez kullanılacak olan elektrikli araçlar Çin’den ithal edildi. Yeni araçlar, yaz sezonu öncesi hizmete girecek.