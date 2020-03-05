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05.03.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Adalar’a 60 elektrikli araç

İstanbul Adalar’da atlı faytonların kaldırılmasının ardından ilçede yaşayan vatandaşlar ve turistler için 60 adet 2 tip elektrikli araç satın alındı.

Adalar’a 60 elektrikli araç

 

Araçlardan 20’si 4 yolcu kapasiteli olurken, 40 araç da 13 yolcu taşıyabilecek. Araçlarda uygulanacak tarife UKOME kararıyla belirlenecek. Adalar’da ilk kez kullanılacak olan elektrikli araçlar Çin’den ithal edildi. Yeni araçlar, yaz sezonu öncesi hizmete girecek.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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