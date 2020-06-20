Adalar’ın elektrikli araçları tanıtıldı

Adalar’da geçen yıl çok sayıda atın ölmesi nedeniyle yasaklanan fayton taşımacılığının yerine toplu ulaşımda kullanıcak elektrikli araçlar tanıtıldı. Büyükada’da düzenlenen törenle 60 adet elektirikli aracı tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tescil süreci devam eden elektrikli araçların Adalar’ın kalıcı ulaşım planlanması olmadığını, gelecek ile ilgili ulaşım planlanmasının yarışma ile belirleneceğini söyledi.

İmamoğlu, “Şu anda 60 aracın Adalar’a hizmet vermesi ile ilgili süreç tamamlanmıştır ama gelecek ile ilgili süreç devam etmektedir” dedi.

Tescil süreci tamamlandıktan sonra araçların hizmet vermeye devam edeceğini belirten İmamoğlu, “Tescil dediğimiz şey, çok basit bir işlem. Sanıyorum birkaç gün içerisinde işlemleri bitecek ve tümüyle hizmete başlayacak. İlk etapta, ücretsiz bir geçiş dönemi düşünüyoruz. Onu sağlayacağız, ardından da İETT’nin tarifesiyle burada hizmet vermeye başlayacağız” ifadesini kullandı.

Adalar Kaymakamlığı ise, İBB’nin araçlar için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu’na uyulmadığı gerekçesiyle reddettiğini duyurdu.

‘Yeterlilik belgeleri yok’

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, elektrikli araçlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve Karayolları Yeterlilik Belgesi özelliği taşımadığı anlaşıldı. Araçların tescil, plaka oluşturulması, trafik sigortası ve toplu taşım hizmetlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması özelliklerini de barındırması gerekiyor. Ancak araçların özellikleri nedeniyle tescillerinin yapılması mümkün değil” dedi.