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17.03.2020 - 13:09 | | AA

Adalet Bakanı Gül uyardı: Karantinaya uymamak suçtur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül uyardı: Karantinaya uymamak suçtur

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.
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