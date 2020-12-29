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29.12.2020 - 18:25 | | AA

Adalet Bakanı Gül'den Aylin Sözer açıklaması

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den Aylin Sözer açıklaması

Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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