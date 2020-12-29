29.12.2020 - 18:25 | | AA
Adalet Bakanı Gül'den Aylin Sözer açıklaması
Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 29, 2020
Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.