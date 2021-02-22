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22.02.2021 - 11:23 |

Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başladı mı? Başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personal alacak. Kadrolar şöyle: İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog. Bu müjdeli haber sonrası ayrıntıları merak eden binlerce kişi "Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başladı mı? Başvurular ne zaman?" sorusunu soruyor.

Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başladı mı? Başvurular ne zaman?

Bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Telegram üzerinden 13 bin 202 personel alınacağını belirtti. Bakan yaptığı açıklamada "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi. Bu gelişmenin hemen ardından "Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başladı mı? Başvurular ne zaman?" soruları deyim yerindeyse yağmaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başlamış değil. Önümüzdeki günlerde Bakanlık'tan daha detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

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