Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Hakimlik ve savcılık alımı için yapılan Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak mı?

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için belirlenen tarih 21 Aralık 2020 olarak görünüyor. Sınava katılan adayla ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sınav sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM GİRİŞ ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



