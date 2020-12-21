21.12.2020 - 14:35 |
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. 22 Kasım'da gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları için kritik gün bugün. Sınav giren binlerce hakim ve savcı sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Hakimlik ve savcılık alımı için yapılan Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak mı?
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için belirlenen tarih 21 Aralık 2020 olarak görünüyor. Sınava katılan adayla ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sınav sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.