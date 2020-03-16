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16.03.2020 - 13:08 | | AA

Adalet Bakanlığı'nda 'corona virüs' toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığı'nda 'corona virüs' toplantısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00'da başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor.

Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapacak.

 

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