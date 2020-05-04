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04.05.2020 - 13:47 | | AA

Adalet Bakanlığından "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metne ilişkin açıklama:

Adalet Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metnin, önceki hükümetler döneminde yapılmış ve vazgeçilmiş bir çalışma olduğunu, bu başlık ve içerikte çalışma bulunmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metne ilişkin açıklama:

Bakanlıktan, sosyal medyadaki "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metinle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlıklı metin, önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 2017'deki halk oylamasıyla değişen Anayasa hükümlerine göre, kanun değişikliklerinin milletvekillerinin teklifiyle Meclis iradesine sunulabileceği bildirildi.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK ÇABA"

"Kanun tasarısı"nın yeni sistemin usul ve işlemlerinde olmadığı vurgulanan açıklamada, Adalet Bakanlığının da kanun taslağı hazırlama yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuatın açık hükümlerine rağmen söz konusu metnin yeni oluşturulmuş ve gündemdeki bir çalışmaymış gibi tedavüle sokulması, avukatları suni tartışmaların içine çekmeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba gibi görünmektedir. Bu tarz etik dışı girişimlere anlam verilememektedir. Avukatlık mesleğinin gerçek sorun ve beklentilerine ilişkin güncel öneriler adalet hizmetlerinin bütün paydaşlarıyla şeffaflıkla istişare edilmektedir."

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