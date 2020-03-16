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16.03.2020 - 12:45 | | İHA

Adalet Bakanlığı’ndan corona virüs açıklaması!

Adalet Bakanlığı tarafından corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Gül başkanlığında koordinasyon toplantısı başladı.

Adalet Bakanlığı’ndan corona virüs açıklaması!

Adalet Bakanlığı: “Adalet hizmetlerinde corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Gül başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılıyor. Saat 12.00’de başlayan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz katılıyor."

 

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