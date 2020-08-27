Batman’ın Beşiri ilçesinde, yaşayan 18 yaşındaki İ.E, 16 Temmuz’da Musa Orhan (24) isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan bir mektup yazarak, intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminin ardından mektupta adı geçen Musa Orhan 17 Temmuz’da gözaltına almış ve “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.



Orhan, yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış ve görevinden açığa alınmıştı. Bu süreçte sonra yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E. ise 18 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından bu kez Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve Orhan İ.E.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 19 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, geçtiğimiz günlerde karara itiraz etmiş ve müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürmüştü. İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Orhan’ın tahliyesine karar verdi ve önceki gün Orhan serbest bırakıldı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, tahliye kararına itiraz ederek, Orhan’ın yeniden tutuklanmasını talep etti. Ancak Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu itirazı reddetti.



‘Bunu kim koruyor’



Musa Orhan’ın tahliye edilmesine tepki gösteren İ.E.’nin babası Fuat E., Milliyet’e şunları söyledi: “Genç bir kızın namusuna ve canına mal olmuş bir insanı nasıl tahliye ettiler, bu nasıl bir adalet? Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Çocuk oyuncağı mı bu? Bir tutuklanıp bir serbest bırakılıyor. İnsanların tepkisi üzerine tutuklanmıştı. Tepkiler sona erince serbest bırakmışlar. Bu adam kim ki, arkasında kim var, kim koruyor? Kafamızda yüzlerce soru var, bu adamın özelliği ne? Hani adalet nerede? Böyle bir adaleti hayatta kabul etmiyorum.”



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin Bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek Bakanlığımızın gerekse Bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz elbette ki mümkün değildir” denildi.



Tahliye kararına tepki yağdı



Sosyal medyadaki tepkiler üzerine tutuklanan ve tutuklandıktan altı gün sonra tahliye edilen Orhan’ın serbest kalmasına sosyal medyadan yine tepki yağdı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, adalet sistemini eleştirerek, “Musa Orhan tutuklansın” diye paylaşımda bulundu.



‘Beraat değil vefat araştırılsın’



Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Olayı manipüle etmek isteyenler yalan ve nefret söylemi içerikli beyanda bulunanlar, ülkede ağır aksak ilerleyen kadın dayanışma hareketine en büyük zararı verenlerdir. Musa Orhan hiyerarşik olarak sözleşmeli uzman çavuştur. Olayın ve asılsız iddiaların vahameti karşısında görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevki sağlanmıştır. İdari tedbirlerden de anlaşılacağı üzere Musa Orhan’ın korunması söz konusu değildir. Musa Orhan’ın beraat etmesi değil, İ.E.’nin vefatının tüm yönleriyle araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ile avukatlık görevini yapmış olacağız.”