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05.10.2020 - 15:15 | | DHA

Adana Feke'de orman yangını

Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Adana Feke'de orman yangını

Adana Feke İlçesine bağlı Bahçecik mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

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