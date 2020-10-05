Adana Feke'de orman yangını

Adana Feke İlçesine bağlı Bahçecik mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.
Rus lider Putin Ermenistan Başbakanı'na yüz vermediAzerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.