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24.08.2020 - 21:41 | | AA

Adana Kozan'daki yangın devam ediyor! Bakan Pakdemirli olay yerinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınındaki incelemelerini sürdürüyor.

Adana Kozan'daki yangın devam ediyor! Bakan Pakdemirli olay yerinde

Pakdemirli, dün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde inceliyor.

Gün içerisinde sürdürülen çalışmaları helikopterle denetleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, incelemeleri sonrasında yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.

Adana Kozandaki yangın devam ediyor Bakan Pakdemirli olay yerinde

Bakan Pakdemirli, bölgenin haritası üzerinde yangın alanlarını inceledi, ilgililere talimat verdi.

Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Pardemirli'nin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

 

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