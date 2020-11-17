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17.11.2020 - 10:37 | | AA

Adana merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 13 Kasım'da Adana, İstanbul ve Gaziantep'te 30 adrese operasyon düzenlemişti. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde 20 tabanca, 8 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kılıç, 691 mermi, 57 av tüfeği fişeği, 263 muşta ve bir depoda 20 bin kapsam dışı bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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