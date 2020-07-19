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19.07.2020 - 09:30 | | AA

Adana merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Adana'da merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 28 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Adana merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt faaliyeti içerisinde yağma, mala zarar verme ve silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana, Ankara, Konya ve Niğde'de 5 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Zanlılardan 15'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden biri daha salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12'si tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 firari şüpheli aranıyor.

Adana merkezli 4 ilde, 14 Temmuz'da 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalanmış, zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 8 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 98 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve senet ele geçirilmişti.

 

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