Adana polisinden sürpriz ziyaret

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Havva Orman, 7 yaşındaki otizmli oğlu Halil İbrahim Orman'ın evden çıkmak istemesi üzerine polislerden yardım istedi.

Anne Orman 155'i arayarak sokağa çıkamayan otizmli oğlunu görmeleri için evine bir ekip gelmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Orman'ın isteği üzerine Halil İbrahim'i evinde ziyaret etti.

Polisler, evin penceresinden sohbet ettikleri Halil İbrahim'e oyuncak araba hediye etti.

"Bu zor günde çocuğum da ben de çok sevindik"

Anne Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle oğlu Halil İbrahim'in sokağa çıkamadığını belirterek, "Ben daha önce çocuğumu parkta, alışveriş merkezlerinde gezdiriyordum ama bu süreçte virüs nedeniyle dışarı çıkamıyor. 'Anne dışarı çıkalım, beni bahçeye götür.' diyordu. Polislere büyük bir hayranlığı var. Koronavirüs haberlerini izlerken, yurt dışında doğum günü olan bir çocuk için polislerin konvoy yaptıklarını gördüm. Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Oğlum için gelebileceklerini düşündüm. Çünkü bizim emniyet güçlerimizin daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Bir defa aramamla geldiler. Bu zor günde çocuğum da ben de çok sevindik. Polislerin bir siren bile çalması için benim için yeterliydi. Daha fazlasını yaptılar, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.