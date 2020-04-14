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14.04.2020 - 11:55 | | DHA

Adana'da 117 tarihi eser ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yüreğir ilçesinde yaptığı çalışmada Meryem Ana Heykeli ile birlikte Roma ve Bizans dönemine ait 117 tarihi eser ele geçirildi.

Adana'da 117 tarihi eser ele geçirildi

Jandarma ekipleri ihbar üzerine kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik ilçedeki Eskimisis Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bir arazide Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen Meryem Ana Heykeli, 3 kandil, 3 mühür, 24 muhtelif tarihi obje, 86 sikke olmak üzere toplam 117 tane tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
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