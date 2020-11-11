Adana’da 2 araçta ele geçirilen 35 kilo esrara 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. Polisin kurduğu kontrol noktalarından geçmeye çalışan 2 sürücü, şüphe üzerine durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 35 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Serhat A., Selahattin K., Kadir D., Uğur A. ve S.S. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir D., Uğur A. ve S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.