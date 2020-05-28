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28.05.2020 - 09:38 | | İHA

Adana'da 2 kişi kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde çaldı!

Adana’da kimliği belirsiz 2 kişi gece saatlerinde bir kasaba girerek 300 kilogram eti dakikalar içerisinde çalarak otomobile koyup kaçtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık nedeniyle 15 bin lira zarara uğrayan kasap Ahmet Tekin, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Adana'da 2 kişi kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde çaldı!

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, 15 gün önce Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasap Ahmet Tekin’in (37) dükkanına gece 04.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi beyaz bir otomobille geldi. Dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar dolapta bulunan 300 kilogram eti dakikalar içinde araçlarına yükleyip kaçtı. Sabah dükkana geldiğinde etlerin çalındığını fark eden Tekin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, dükkandan parmak izi alıp karşı dükkanın da güvenlik kameralarını inceledi. Polisin hırsızları araması sürerken 15 bin lira zarara uğrayan kasap Ahmet Tekin, hırsızların bir an önce bulunmasını istiyor. Tekin, “Sabah geldiğimizde baktık kapılar açıktı. Dolap içerisinde ne kadar et varsa hepsini almışlar. 300 kilogram et gitti. Kamerada da 2 kişinin geldiği ve etleri aldıkları görülüyor. Dakikalar içerisinde 4-5 gövde koyun eti, 100 kilogramın üzerinde de kemiksiz dana eti çaldılar. 15 bin lira civarında da zararımız var. Yıllar önce yine etlerimiz çalınmıştı. Hırsızın yakalanıp yargılanmasını talep ediyoruz. Bu emek sonuçta. 1 yılda kazandığımız para bu bizim” diye konuştu.

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