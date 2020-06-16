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16.06.2020 - 09:33 | | DHA

Adana’da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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