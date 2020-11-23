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23.11.2020 - 09:23 | | DHA

Adana’da 3 milyon 60 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 3 milyon 60 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Aramalarda 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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