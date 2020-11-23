Adana’da 3 milyon 60 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Aramalarda 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hafta içi kısıtlamalar nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman?İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri uygulandı. Peki hafta içi kısıtlamalar nasıl olacak? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...