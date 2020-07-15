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15.07.2020 - 09:10 | | İHA

Adana'da 320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'da 320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kente yüksek miktarda gümrük kaçağı tütün getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, kent girişinde önlem aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında şüphelenilerek durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Aracın sürücüsü operasyon kapsamında gözaltına alındı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü"Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı.
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