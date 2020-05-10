10.05.2020 - 10:00 | | DHA
Adana’da 400 bin liralık sahte içki ele geçirildi!
Adana polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan polis, imalathaneye baskın düzenledi.
Yapılan aramada, varillerin içine doldurulmuş piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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