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02.09.2020 - 10:30 | | DHA

Adana'da, 49 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da, polis ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda, 49 kilo 925 gram takoz esrar ve 1148 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da, 49 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 eve baskın düzenledi. Ekiplerin narkotik köpekle yaptıkları operasyonda; 49 kilo 925 takoz esrar, 1148 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 32 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

 

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