Adana'da 940 bin lira değerinde kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Mısır Çarşısı, Kozan Çarşısı, Levent Mahallesi ve İncirlik Park alanında kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, 9 bin 528 paket kaçak sigara, 4 bin litre kaçak içki, 60 bin 80 boş sigara makaronu, 420 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 bin 3 cinsel ürün, 1 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 940 bin lira olduğu anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.