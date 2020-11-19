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19.11.2020 - 06:30 | | İHA

Adana'da acı olay... 11. kattan atladı

Adana’da 23 yaşındaki genç kadın 11’inci kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Adana'da acı olay... 11. kattan atladı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Ezgi Güvendik 11’inci kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adanada acı olay... 11. kattan atladı



Genç kadının kardeşi, annesi, babası ve dedesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra Ezgi’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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