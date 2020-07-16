Adana'da akılalmaz olay! Tansiyonu düşen sürücü göle uçtu

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 TF 787 Hyundai marka otomobiliyle seyreden E.Ş. (37) isimli kadın, tansiyonu düşmesi sonucu virajı alamayıp göle uçtu.

Çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan E.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Su altı polisleri otomobile dalış yaparak başka kimsenin araçta olmadığını belirledi. Araç daha sonra sudan çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.