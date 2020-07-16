16.07.2020 - 12:34 | | İHA
Adana'da akılalmaz olay! Tansiyonu düşen sürücü göle uçtu
Adana’da tansiyonu düşen bir kadının kullandığı otomobil göle düştü. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 TF 787 Hyundai marka otomobiliyle seyreden E.Ş. (37) isimli kadın, tansiyonu düşmesi sonucu virajı alamayıp göle uçtu.
Çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan E.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Su altı polisleri otomobile dalış yaparak başka kimsenin araçta olmadığını belirledi. Araç daha sonra sudan çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındıİstanbul’da Bylock kullandıkları tespit edilen ve Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 İlde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında öğretmen, muhasebeci ve esnafların olduğu ve örgütün sivil yapılanmasında oldukları tespit edildi.