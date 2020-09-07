07.09.2020 - 10:19 | | AA
Adana'da aranan 106 kişi yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.
Denetimlerde, el yapımı patlayıcı imalında kullanılan malzemeler, ruhsatsız 31 tabanca, 4 av tüfeği, bunlara ait 164 mermi ve 84 kartuş, 9 kurusıkı tabanca, 3 kesici alet, çalıntı 10 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi de yakaladı.
Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 115 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.
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