Adana'da aranan 106 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.

Denetimlerde, el yapımı patlayıcı imalında kullanılan malzemeler, ruhsatsız 31 tabanca, 4 av tüfeği, bunlara ait 164 mermi ve 84 kartuş, 9 kurusıkı tabanca, 3 kesici alet, çalıntı 10 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi de yakaladı.

Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 115 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.