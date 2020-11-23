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23.11.2020 - 17:43 | | AA

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığa 8 yıl 9 ay, eşine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.M. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eşi tutuksuz sanık G.M. ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı sanık H.M'nin 2 telefon hattı üzerinden ByLock kullanıcısı olması, örgüt elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırması, örgüt içerisinde ''İbrahim'' kod adını kullanması, TSK içerisindeki örgüt mensuplarını ankesörlü telefonlardan ardışık olarak araması, örgütsel hiyerarşide askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olarak görev yapması dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca, diğer sanık G.M'nin ByLock kullanıcısı olması, örgüt elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırması, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait kurumlarda SGK kaydının bulunması ve yurt dışında düzenlenen seyahatlere katılması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık H.M, FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını savunarak, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Askeri öğrencilerin takibini yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık G.M de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık H.M'yi 8 yıl 9 ay, eşi G.M'yi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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