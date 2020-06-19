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19.06.2020 - 14:46 | | DHA

Adana’da caddeler cuma namazı için doldu

Son dakika haberi... Adana'da, corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu camilerde yer kalmayınca, vatandaşlar 1 kilometre uzunluğundaki caddelerde saf tutarak, cuma namazı kıldı.

Adana’da caddeler cuma namazı için doldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte tedbirler ışığında ilk cuma namazı, 29 Mayıs’ta kılınmaya başlandı. Bu hafta 4’üncüsü kılınan cuma namazı, camilerde yer kalmayınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak caddelerde kalabalık cemaatle kılındı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camii’de yer kalmayınca cemaat, polis ekiplerince trafiğe kapatılan Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ni doldurdu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede saf tutan cemaat, ezanın okunmasıyla birlikte namaz kıldı.

 

 

 

 

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