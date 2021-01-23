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23.01.2021 - 10:04 | | DHA

Adana'da cinsel ilişki bahanesiyle gasp

Adana'da 7 erkeği cinsel ilişki vaadiyle kandıran ve 5 bin 820 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen Cansu Ö. yakalandı. Emniyete götürülen Cansu Ö.’nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi.

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi’ndeki İnönü Parkı’nda meydana geldi. Bir kadın, farklı zamanlarda parka gelen 7 erkeği birlikte olma bahanesiyle kandırıp, toplam 5 bin 820 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, Cansu Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla Cansu Ö.’yü yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Cansu Ö.’nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi.

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti! Kanlar içinde yürüdüİstanbul Şişli'de sokağın ortasına park edilen araç ambulansın geçişine engel oldu. Araç ilerleyemeyince sağlık görevlileri yaralının yanına koşarak gitti. Kanaması olan yaralı ise ambulansa yürüyerek getirilmek zorunda kaldı. Öte yandan tepkiler sonrası sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti.
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