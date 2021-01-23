Adana'da cinsel ilişki bahanesiyle gasp

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi’ndeki İnönü Parkı’nda meydana geldi. Bir kadın, farklı zamanlarda parka gelen 7 erkeği birlikte olma bahanesiyle kandırıp, toplam 5 bin 820 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, Cansu Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla Cansu Ö.’yü yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Cansu Ö.’nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi.

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.