MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı
ABONE OL
29.12.2020 - 13:52 | | DHA

Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı

Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen, terör örgütü DEAŞ üyesi A.Ş., Adana’da tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki Suriye uyruklu A.Ş.’nin, ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye’ye giderek, terör örgütü DEAŞ adına savaştığını, mayısta ise yine kaçak olarak Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye baskın yapan ekipler, A.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ş.'nin kaldığı yerde, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Esenyurt'ta ayakkabı kutusunda yeni doğmuş bebek bulundu!İstanbul Esenyurt'ta yürüyüş parkında ayakkabı kutusu içinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler bebeği parka bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

'Bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza uygulanacak'

'Bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza uygulanacak'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet