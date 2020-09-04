MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana’da enstitüde zimmet operasyonu! 3 yılda 3 milyon lira
ABONE OL
04.09.2020 - 09:36 | | DHA

Adana’da enstitüde zimmet operasyonu! 3 yılda 3 milyon lira

Adana’da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, 3 yılda 3 milyon 181 bin 651 lirayı zimmetlerini geçirdikleri saptanan 5'i memur 6 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve 4 mesai arkadaşı ile bir yakınının banka hesaplarına aktardığını saptadı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Polis, bu sabah, şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, anne ve kızının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Enstitüde 3 yılda 3 milyon lira zimmetlerine geçirmişler!Adana’da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, 3 yılda 3 milyon 181 bin 651 lirayı zimmetlerini geçirdikleri saptanan 5'i memur 6 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

88. ÖGG sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? EGM üzerinden ÖGG sınav sonucu sorgulama

88. ÖGG sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? EGM üzerinden ÖGG sınav sonucu sorgulama

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

Hava durumu nasıl olacak? 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

Hava durumu nasıl olacak? 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

Sıradaki Haber