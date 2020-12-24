24.12.2020 - 12:39 | | DHA
Son dakika... Adana'da evde çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı
Gelen son dakika haberine göre; Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı. Yakındaki akaryakıt istasyonu önlem amacıyla boşaltılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Adana Merkez İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı.
Yangın çıkan eve 50 metre mesafedeki akaryakıt istasyonu ise önlem amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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