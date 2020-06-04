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04.06.2020 - 01:44 | | AA

Adana'da feci kaza! 1ölü, 6 yaralı var...

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvanç Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.

Adanada feci kaza 1ölü, 6 yaralı var...


Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sürücü mahallinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarılması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Fahriye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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