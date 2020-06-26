26.06.2020 - 23:44 | | AA
Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Adana'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Recep Avan idaresindeki 14 EU 815 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Can Kaya'nın kullandığı 06 BHT 331 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Avan ile beraberindeki Emine ve Fatma Avan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kente hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı Fatma Avan, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Tedavileri süren Recep ve Fatma Avan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Diğer sürücü Kaya, polis ekibince emniyete götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.