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19.08.2020 - 04:29 | | AA

Adana'da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı TIR, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı.

Adanada feci kaza TIR ile otomobil çarpıştı

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TIR'ın sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adanada feci kaza TIR ile otomobil çarpıştı

 

Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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