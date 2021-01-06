MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
ABONE OL
06.01.2021 - 08:30 | | DHA

Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişiyi tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kentte 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da film gibi kovalamaca: Çaldığı hafif ticari araçla 50 kilometre kaçtıADANA'da sürücüsünün anahtarı üzerinde bıraktığı hafif ticari aracı çalan Ali D., polisleri peşine takıp 50 kilometre kaçtı. Lastiği patladıktan aracı terk eden ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yaya olarak kaçıp, izini kaybettirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Son dakika haberi | İstanbul Valiliği duyurdu! 2 ilçede yasak kararı

Son dakika haberi | İstanbul Valiliği duyurdu! 2 ilçede yasak kararı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet