Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya astsubaylıktan ihraç edilen tutuksuz sanık Serdar Ö. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Serdar Ö, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Sedar Ö'nün mevcut halinin devamına hükmetti.