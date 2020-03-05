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05.03.2020 - 13:06 | | AA

Adana'da FETÖ sanığı esnafa 7,5 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da FETÖ sanığı esnafa 7,5 yıl hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık esnaf Muhiddin Taş ve avukatı katıldı.

Söz verilen tanık E.E, kendisinin örgüt içerisinde bölge imamlığı yaptığını ve sanığı tanıdığını söyledi.

FETÖ mensubu esnafla ilgilendiğini belirten tanık E.E, ''Sanık Muhiddin Taş ile ben ilgileniyordum. Kendisi esnaftı ve örgüt içerisinde 'mütevelli' olarak yer alıyordu. Sanıkla şahsi irtibatımı sağlamak için telefonuna ByLock programını ben yüklemiştim.'' ifadesini kullandı.

Sanık Taş ise savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, ''Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını yüklemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Taş'a ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 

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