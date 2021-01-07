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07.01.2021 - 15:27 | | AA

Adana'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla çalışma yaptı.

Ekipler, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan A.Ü'nün Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde zeytin bahçesine gelip gittiği tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde A.Ü'yü zeytin bahçesinden Kozan ilçesine dönerken yakaladı.

A.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçırdıkları 12 yaşındaki küçük çocuğa kabusu yaşattılarİstanbul Esenler'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuklarını kaçırarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
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