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16.02.2021 - 15:00 | | DHA

Adana'da göktaşı iddiası heyecan yarattı

Adana’da çiftçi Aykut Gökşen'in (32), tarlasını sürerken bulduğu siyah parlak taşın göktaşı olduğu iddia edildi. Gökşen, ağırlığı ve parlaklığı nedeniyle farklılık gösteren taşın, incelenmesini istedi.

Adana'da göktaşı iddiası heyecan yarattı

İlçenin kırsal Hamdilli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Aykut Gökşen, tarlasını sürerken tarım aletine kaya parçası takıldı. Gökşen, futbol topu büyüklüğündeki taşı çıkardı. Taşın ağırlığından ve parlak olmasından şüphelenen Gökşen, onu alıp evine götürdü.

Bölgede ilk kez böyle bir taş gördüklerini belirten Aykut Gökşen, taşın incelenmesini istedi. Gökşen, “Tarlamı sürerken traktörü zorlayacak bir taşa takıldı. Ağırlığı ve rengi dikkatimi çekti. Akşamları ışık saçıyor ve içinde farklı renkler var. Komşularımıza ve çevredeki bazı arkadaşlarıma gösterdiğimde göktaşı olduğunu iddia ettiler. İlk defa böyle bir taşla karşılaştık” dedi.

Göktaşı iddiaları üzerine mahallede büyük heyecan yaşandığını ifade eden Asiye Gökşen ise, “Ağabeyim tarlada bulduğu taşı eve getirdi. Resimlerini görenler, taşın bu bölgeye ait bir taş olmadığını söylediler. Bazı kurumları arayarak yardım istedik ama ilgilenmiyorlar, büyük bir merakla bu taşın ne olduğunu analiz yapılarak belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

 

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