Adana'da 'güven ve huzur' uygulaması! 5 kişi yakalandı

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 100 polis ile 200 bekçi görev aldı.

Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile 31 fişek, 14,1 gram esrar, 3,5 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerde bir iş yeri sahibi ile 58 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.