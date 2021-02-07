Adana'da 'güven ve huzur' uygulaması! 5 kişi yakalandı

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 100 polis ile 200 bekçi görev aldı.
Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile 31 fişek, 14,1 gram esrar, 3,5 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.
Denetimlerde bir iş yeri sahibi ile 58 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.