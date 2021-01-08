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08.01.2021 - 02:31 | | AA

Adana'da hareketli gece! Kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da, minibüsle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da hareketli gece! Kovalamaca sonucu yakalandı

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan 44 KK 786 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Kaçan kişilerin ellerinde silah olduğunun görülmesi üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Adanada hareketli gece Kovalamaca sonucu yakalandı


Minibüsle 19 Mayıs Mahallesi'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, buradaaracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.

Şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, çevredeki müstakil evin bahçesine şüphelilerce atıldığı değerlendirilen tabanca buldu.

Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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