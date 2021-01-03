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03.01.2021 - 05:18 | | AA

Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi, suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Adanada hareketli gece Suçüstü yakalandılar

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
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