Adana’da iki kişi silahlı saldırıda yaralandı

Saldırganlara kendisi de ateş eden Volkan T. ağır yaralanırken, restoran çalışanı Osman S. de bacağına isabet eden saçmalarla hafif yaralandı.
Çevredekiler tarafından önce özel bir hastaneye kaldırdılan Volkan T, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Osman S. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.