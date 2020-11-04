MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
ABONE OL
04.11.2020 - 10:07 | | AA

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği zanlılara ait 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 32 bin 954 cinsel uyarıcı ürün, 1848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 makaron ele geçirildi.

Polis, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Diyarbakır'da 147 tarihi eser ele geçirildiDiyarbakır'da, 750 bin TL değerinde 147 tarihi eseri satmak isteyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Sıradaki Haber