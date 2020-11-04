Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği zanlılara ait 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 32 bin 954 cinsel uyarıcı ürün, 1848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 makaron ele geçirildi.

Polis, 12 zanlıyı gözaltına aldı.