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04.12.2020 - 10:44 | | DHA

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 75 şişe içki ve 125 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 75 şişe içki ve 125 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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