MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
ABONE OL
15.11.2020 - 10:32 | | AA

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir ev ve depoda kaçak ürünlerin saklandığını belirledi.

İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron, 300 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 145 mermi ele geçirdi.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

MSB'den KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü mesajıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB'den KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü mesajı

MSB'den KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü mesajı

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Kara tren görünümlü traktör gelin aracı oldu! Gören bir daha baktı

Kara tren görünümlü traktör gelin aracı oldu! Gören bir daha baktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet