04.10.2020 - 10:28 | | AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Adana'daki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin olduğunu belirlediği bir iş hanındaki üç depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 209 cep telefonu, 729 cep telefonu şarj aleti, 420 paket sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bebek'te kuralsız doğum günü partisiİstanbul'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen yine benzer görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen bir grup, düzenledikleri partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol aldıktan sonra dans eden ve karşılıklı göbek atan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendi. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.