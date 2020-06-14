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14.06.2020 - 10:52 | | DHA

Adana’da kaçakçılık operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Adana’da kaçakçılara yönelik 3 farklı adrese yapılan operasyonda piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 hap ele geçirildi.

Adana’da kaçakçılık operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Karasoku Mahallesi’nde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 3 farklı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe kaçak içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.D, K.B , M.K ve F.E.S, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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